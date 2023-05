„Ideologische Debatten“ Heil lehnt Vorstoß aus CDU zur Abschaffung der Rente mit 63 ab

„Wer an Handwerker und Pflegekräfte denkt, muss auf flexible Übergänge in den Ruhestand setzen und darf weder über Rente mit 70 noch über Rentenkürzungen fabulieren“, sagte Heil an die Adresse der Union gerichtet. Es wäre „wünschenswert, wenn CDU und CSU sich wieder stärker mit dem Lebensalltag hart arbeitender Menschen als mit ideologischen Debatten beschäftigen würden“, fügte er hinzu.