Heil lehnt späteren Renteneintritt ab​: Arbeiten bis 70 – „mit Lebensrealität vieler Menschen nicht zu vereinbaren“

Berlin Angesichts der hohen Inflation hatten Ökonomen vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich klar dagegen ausgesprochen. Die Vorstellung, im Stahlwerk oder an der Supermarktkasse bis 70 zu arbeiten, „die können nur Leute haben, die in einer ganz anderen Welt leben“.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil lehnt eine von Ökonomen wegen der hohen Inflation ins Spiel gebrachte Erhöhung des Renteneintrittsalters klar ab. „Was ich richtig finde, ist der flexible Übergang in den Ruhestand. Das ist vollkommen in Ordnung“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag). „Aber die Vorstellung, dass man im Stahlwerk oder an der Supermarktkasse, als Polizistin oder als Krankenschwester bis 70 arbeiten soll, die können nur Leute haben, die in einer ganz anderen Welt leben.“