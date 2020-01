Konflikt zwischen USA und Iran : Maas warnt vor „Ende des Atomabkommens“

Berlin „Nicht einfach achselzuckend“ hinnehmen: Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas über den weiteren Rückzug des Iran aus dem internationalen Atomabkommen beraten.

Die Ankündigung Teherans, sich nicht mehr an die Begrenzung der Zahl der Zentrifugen für die Urananreicherung zu halten, könne "nicht einfach so achselzuckend" hingenommen werden, sagte Maas im Deutschlandfunk. Die Entscheidung stehe "nicht im Einklang mit dem Atomabkommen".

"Deshalb werden wir uns heute mit Frankreich und Großbritannien zusammensetzen, um darüber zu entscheiden, und zwar gemeinsam, wie wir noch in dieser Woche darauf reagieren", kündigte Maas an. "Das wird sicherlich nicht ohne Reaktion unsererseits hingekommen werden können."

Der Iran hatte am Sonntag die "fünfte und letzte Phase" des Rückzugs aus dem Atomabkommen angekündigt. Die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) will Teheran aber fortsetzen.

"Wir haben viel investiert an Engagement, nicht nur militärisch, auch an Stabilisierungshilfen, um dieses Land wieder aufzubauen, um Infrastruktur zu schaffen", sagte Maas. "Das droht, alles verloren zu gehen, wenn sich die Lage so weiterentwickelt." Es müsse verhindert werden, dass der Irak "zum Schauplatz eines Krieges zwischen den USA und dem Iran" wird.

Das irakische Parlament hatte am Sonntag als Reaktion auf den tödlichen US-Drohnenangriff auf den iranischen General Kassem Soleimani die eigene Regierung aufgefordert, die Zusammenarbeit mit der US-geführten internationalen Militärkoalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu beenden.

Auch Deutschland ist an der internationalen Militärkoalition gegen den IS beteiligt. Die Bundeswehr unterstützt den Kampf gegen die Dschihadisten sowohl mit Tornado-Aufklärungsflügen und Airbus-Tankflugzeugen von Jordanien aus als auch per Ausbildung und Beratung irakischer Sicherheitskräfte. Wegen der extrem angespannten Lage stoppte die Bundeswehr vorläufig die Entsendung neuer Soldaten in den Irak für Trainingszwecke.