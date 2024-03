Inklusion in der Politik Erste gehörlose Abgeordnete Heubach setzt Zeichen im Bundestag

Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte die neue SPD-Abgeordnete Heike Heubach bei ihrer ersten Fraktionssitzung am Dienstag mit hochgestreckten Händen, der Gebärde für Applaus. Vom Fraktionschef Rolf Mützenich gab es eine feste, herzliche Umarmung. Als Nachrückerin zieht die Sozialdemokratin aus Bayern in den Bundestag ein - soweit nicht ungewöhnlich, aber etwas ist doch neu: Die 44-Jährige ist die erste gehörlose Abgeordnete im Bundestag. An diesem Donnerstag steht nun ihr erster Tag im Plenum an.