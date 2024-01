„Heidelberger Erklärung“ CDU will offenbar zurück zur Atomkraft

Das Bürgergeld will die CDU in seiner jetzigen Form abschaffen. „Wir wollen nach dem Prinzip 'Fördern und Fordern' erhöhte Mitwirkungspflichten und Sanktionsmöglichkeiten für arbeitsfähige Leistungsbezieher einführen, um deren Abhängigkeit von diesen Sozialleistungen so schnell wie möglich zu reduzieren und bestenfalls zu beenden“, zitierte die Mediengruppe Bayern aus dem Papier. Auch das Gebäudeenergiegesetz mit seinen Regelungen zu Gebäudeheizungen will die CDU den Zeitungen zufolge wieder zurücknehmen.