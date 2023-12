Ampelkoalition ringt um Schuldenbremse 2024 Schlaflose Nächte und endlose Etatverhandlungen im Kanzleramt

Es sind entscheidende Tage für den Fortbestand der angeschlagenen Ampelkoalition in Berlin. Jede Stunde, die sie in ihren Terminkalendern freischlagen können, widmen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in dieser Woche den Haushaltsverhandlungen. Bis nachts am Dienstagabend und am Mittwoch nach der Kabinettssitzung brüteten die drei Ampel-Herren jeweils viele Stunden über dem Bundeshaushalt 2024, in dem seit dem für die Ampel verheerenden Verfassungsgerichtsurteil vom 15. November ein Finanzloch in zweistelliger Milliardenhöhe zu schließen ist. Noch gibt es weiterhin keine Einigung, doch vor allem Scholz steht unter großem Zeitdruck: Am Freitag beginnt in Berlin der SPD-Bundesparteitag – und der Kanzler will nicht mit leeren Händen vor den Delegierten stehen, deren Rückhalt für Scholz entscheidend ist.