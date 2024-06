Regierungspartei in der Krise Die SPD muss sich am Riemen reißen – sonst wird es bitter

Auch die Kommunikation der Partei muss stringenter werden. Was will man eigentlich wirklich verkaufen an Themen und Geschichten? Die SPD wäre klug beraten, wenn sie sich das Thema Sicherheit und Migration auf die Fahnen schreiben würde. Und zwar mit ehrlichen Ansagen. Das treibt laut Umfragen nicht nur Jugendliche um, die in deutschen Großstädten mittlerweile sehr genau wissen, was Messerangriffe zu bedeuten haben.