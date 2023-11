Streit über Haushaltspolitik Warum eigentlich keine Agenda 2030?

Während die Grünen nach ihrem Parteitag kurz durchatmen, liefern sich vor allem SPD und FDP öffentlich Scharmützel zum Haushalt. In der SPD wird man an Partei- und Fraktionsspitze nicht müde, dauernd Notlagen zu suchen, mit denen man für 2024 die Schuldenbremse erneut aussetzen könnte, um nicht sparen zu müssen. Was allerdings der Krieg in Gaza, gerne auch bemüht, mit der Haushaltsnotlage in Deutschland 2024 zu tun haben soll, bleibt nebulös. Auch der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen für die deutsche Wirtschaft hat Auswirkungen - ob die zwei Jahre nach Kriegsausbruch noch als akut bezeichnet werden können, ist allerdings fraglich. Dass die Union juristisch gegen diesen Winkelzug vorgehen würde, darf man getrost annehmen. Auch der FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner ahnt Böses. Dass Karlsruhe ihn zweimal des Verfassungsbruchs überführt - dagegen wird er sich mit allen Mittel stemmen.