Notbremse von Bundesfinanzminister Lindner Was der Haushaltsstopp bedeutet

Nun soll rasch geklärt werden, ob das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch auf ältere Rücklagen in anderen Sondervermögen anzuwenden ist. Vom Bundestag zurate gezogene Experten sahen dies bei einer Anhörung am Dienstag zumeist als gegeben an. Es sei davon auszugehen, dass auch das Sondervermögen für die Energiepreisbremsen betroffen sei, sagten mehrere Sachverständige. Denn dieses sei 2022 in der Energie-Notlage mit Krediten gefüttert worden, die aber nicht im gleichen Jahr, sondern später genutzt würden. Damit habe der Bund im laufenden Jahr bereits Geld ausgegeben, das ihm gar nicht zur Verfügung stand. Mit der Sperrung des WSF folgte die Bundesregierung dieser Linie. Das Hauptproblem in diesem Jahr dürfte damit der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) mit den Energiepreisbremsen sein. Dieses Geld jetzt, so kurz vor Jahresende, im regulären Etat noch locker zu machen, scheint ausgeschlossen. Eigentlich wollte der Haushaltsausschuss den Etat für das kommende Jahr an diesem Donnerstag billigen, im Bundestag sollte er am 1. Dezember beschlossen werden. Ob das haltbar ist, ist umstritten. Die Ökonomen plädierten im Ausschuss dafür, mehrere Juristen halten es aber für verfassungsrechtlich schwierig. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sprach sich dennoch für einen Beschluss aus. Das Haushaltsgesetz sei die „wichtigste Entscheidung“ des Jahres, betonte er. Vor allem sollten sich die Verbraucherinnen und Verbraucher darauf verlassen können, auch im Januar und Februar von einer gesenkten Mehrwertsteuer bei Gas und Wärme zu profitieren. Außerdem würden soziale Projekte, Freiwilligendienste sowie der Kinder- und Jugendbereich gestärkt. „Ich möchte, dass alle verstehen, dass wir eine große Verantwortung dafür tragen, die Verunsicherung nicht noch größer zu machen“, machte Mützenich deutlich.