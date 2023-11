Notbremse von Bundesfinanzminister Lindner Was der Haushaltsstopp bedeutet

Nun soll rasch geklärt werden, ob das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch auf ältere Rücklagen in anderen Sondervermögen anzuwenden ist. Verfassungsjuristen beraten dazu die Bundesregierung. Zudem gibt es an diesem Dienstag im Haushaltsausschuss eine Anhörung von Sachverständigen. Sollten sie zu dem Schluss kommen, dass auch ältere Rücklagen betroffen sind, hätte die Bundesregierung ein noch viel größeres Problem als bisher angenommen. Denn es fehlten dann nicht nur 60 Milliarden Euro für Klimaprojekte und die Modernisierung der Wirtschaft. Man hätte dann auch Milliarden an Euro bereits ausgegeben, die man gar nicht hätte haben dürfen. Zudem steht der riesige, mit 200 Milliarden Euro gefüllte Wirtschafts-stabilisierungsfonds (WSF) auf der Kippe. Das könnte für die Regierung noch viel problematischer sein als die Klima-Milliarden, denn allein in diesem Jahr wurden nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium 67 Milliarden Euro an WSF-Krediten ausgezahlt. Rund 103 Milliarden hätten nach den Plänen des Finanzministeriums ins kommende Jahr übertragen werden sollen. Dass aus dem Fonds gewährte Hilfen zurückgezahlt werden müssen, ist jedoch unwahrscheinlich. Sie wurden schließlich gesetzlich beschlossen – die Finanzierung ist Sache von Bund und Ländern.