Ampel in der Zerreißprobe Lindners Brandbrief ist eine Chance

Für die Ampel-Koalition ist die Lage gleichwohl dramatisch. Viele Konflikte in der Vergangenheit hat sie einfach mit Geld überklebt – mit Geld, das es nun nicht mehr gibt. Ohne dieses Pflaster wird der Streit um Sozialleistungen und grüne Geschenke, wird der Grundsatzkonflikt zwischen liberaler Politik und grüner Staatsbeglückung in aller Härte wieder aufbrechen. Die Koalition steht in einer Zerreißprobe. In den schweren Krisen von Corona bis Krieg und Energiekrise hat sie gehalten. Nun bringt sie eigenes schlechtes Handwerk an die Grenzen.