Nach Urteil aus Karlsruhe Bringt die Haushaltsperre die Ampel-Koalition zum Platzen?

Die SPD will von Sozialkürzungen nichts hören, die Schuldenbremse erneut aussetzen und die Steuern für Reiche erhöhen. Fraktionschef Rolf Mützenich und Generalsekretär Kevin Kühnert rufen schon mal rote Linien aus. Die Sozialdemokraten können ihre Ziele nur mit einer erneuten Ausnahmeregelung von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse erreichen, das wird deutlich. Was die Machtperspektiven angeht, muss die SPD den Verlust der Kanzlerschaft von Olaf Scholz fürchten, sollte die Ampel das Ringen nicht überstehen. Die SPD steht in Umfragen nicht gut da, ein Haushaltsdebakel wäre wenig hilfreich. Und so droht ihr beim Auseinanderbrechen der Ampel und Neuwahlen bestenfalls die Juniorrolle in einer Koalition mit der Union. Alles Gründe, weswegen man in der SPD sehr bemüht ist, Wege aus dieser Haushaltskrise zu finden.