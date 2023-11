Koalitionsausschuss zur Haushaltskrise Der kleinste gemeinsame Nenner

Und so ist vor allem die SPD-Seite derzeit sehr nervös. Die beiden Parteichefs, Lars Klingbeil und Saskia Esken, haben einen Wahl-Parteitag vor sich in einer Woche, gleichzeitig steckt die Regierung in ihrer größten Krise seit ihrem Start vor zwei Jahren. Seit Tagen trommelt die SPD in Partei und Fraktion dafür, die Notlage auch für den Haushalt 2024 zu erklären, um die Schuldenbremse auszusetzen und mehr Schulden machen zu können. Lindner wiederum drängt auf Sparmaßnahmen, will auf keinen Fall eine erneute Klatsche in Karlsruhe riskieren, die am Ende immer mit ihm als zuständigem Finanzminister nach Hause geht erleiden.