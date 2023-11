Haushaltskrise und Neuwahlen Auch die Union wartet auf den Plan des Kanzlers

Merz wird auf Scholz im Bundestag reagieren; dem Vernehmen nach will der Unions-Fraktionschef klarmachen, dass immer noch keine Sparvorschläge der Ampel vorliegen, dass der Kanzler mal wieder zu lange abgetaucht ist. Und Merz will unmissverständlich erklären, dass die Union nicht dafür bereitsteht, an der Schuldenbremse zu rütteln. Den Nachtragshaushalt von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für 2023 wollen CDU/CSU demnach ablehnen, das nachträgliche Ausrufen einer außergewöhnlichen Notlage, was ein Aussetzen der Schuldenbremse zum vierten Mal in Folge ermöglicht, wird man aber wohl nicht in Karlsruhe überprüfen lassen. Nun wartet die Union vor allem auf das konkrete Vorgehen der Ampel mit Blick auf den Haushalt 2024 - da liegen die Partner mächtig über Kreuz, weil die Suche nach frischem Geld für diesen Etat weitaus komplizierter ist. Nach der Scholz-Rede hofft man auch in der Union, etwas schlauer zu sein, ob der Kanzler einen Plan hat. Oder nicht.