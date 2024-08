Zoff um Einsparungen dauert an Im Haushaltsstreit ist noch keine Einigung erzielt

Fortsetzung folgt: Im koalitionsinternen Haushaltsstreit zeichnet sich auch am Mittwoch zunächst keine Einigung ab. Es gebe „weiterhin gute und vertrauensvolle Gespräche“, sagt Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner. „Alle Beteiligten“ seien „optimistisch, dass wir im Zeitplan eine gute Lösung vorlegen können“. Doch was sich so leicht anhört, bringt den stellvertretenden Regierungssprecher ganz schön unter Druck. Was mit der Frist sei, die nicht verstreichen dürfe, wenn bis zum Freitag der Haushaltsplan nicht an Bundesrat und Bundestag weiter geleitet werde, wird er gefragt. „Es ist ja vorgesehen, dass der Haushalt in der 37. Kalenderwoche im Bundestag behandelt wird und bei dem Zeitplan bleibt es“, so die Antwort. Ist das zu erreichen? „Es ist nötig, dass wir da zeitnah fertig werden, ja. Aber ich lasse mich jetzt nicht auf einzelne, auf ein genaues Datum ein.“