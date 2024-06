Streit um den Haushalt Was steht für die Regierung auf dem Spiel?

Am 3. Juli soll der Haushalt stehen und im Kabinett verabschiedet werden. Anschließend gibt es allenfalls noch ein paar Tage Puffer bis zum Nato-Gipfel, der am 9. Juli in Washington beginnt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit geht weiterhin von einem Kabinettsbeschluss Anfang Juli aus. Man sei in den Gesprächen im Zeitplan. Am Montag seien Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erneut zusammengekommen, sagte er.