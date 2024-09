Von Januar bis August weniger Einnahmen als erwartet Steuereinnahmen steigen im August um fünf Prozent

Berlin · Der Staat hat im August fünf Prozent mehr Steuern eingenommen als ein Jahr zuvor. In den acht Monaten von Januar bis August bleiben die Steuereinnahmen bisher aber hinter dem zurück, was in der letzten Steuerschätzung erwartet worden war.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist oberster Kassenwart des Bundes. Foto: AP/Markus Schreiber

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro