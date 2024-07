Aussagen im Interview Scholz über Haushalt – Haben nicht getrickst

Ein weiterer Kritikpunkt der Union ist die sogenannte globale Minderausgabe von 17 Milliarden Euro. Die Bundesregierung geht dabei etwa davon aus, dass die Ministerien nicht das gesamte Geld in dem Jahr ausgeben werden. Das Vorgehen ist üblich, die Summe aber sehr hoch. Scholz, in der vergangenen Legislaturperiode noch Finanzminister, betonte im ARD-Interview: „Es ist immer so, dass wir eine Minderausgabe im Haushalt einplanen.“ Der Kanzler verwies zudem darauf, dass es „regulär“ um acht bis neun Milliarden Euro globale Minderausgabe gehe. In den 17 Milliarden Euro sind auch acht Milliarden Euro enthalten, deren Finanzierung die Regierung noch auf Verfassungsmäßigkeit prüft.