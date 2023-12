Ampel-Spitzen tagen weiter im Kanzleramt Scholz verbreitet Zuversicht bei Haushaltsverhandlungen

Die vielen abendlichen Sitzungen zu dritt im Kanzleramt sind fast schon zu einer Gewohnheit geworden, doch nun soll der Durchbruch in den Haushaltsverhandlungen der Ampel-Spitzenvertreter tatsächlich ganz nah sein: „Wir sind so weit vorangekommen, dass man sehr zuversichtlich sein kann, dass wir es auch schaffen werden, das Ergebnis Ihnen bald mitzuteilen“, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagvormittag nach einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Auch Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner versichert wenig später, die Verhandlungen seien „sehr weit fortgeschritten“, man habe in guten, vertraulichen Gesprächen viele Fragen bereits geklärt.