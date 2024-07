Einigung im Haushaltsstreit Müde Ampel-Spitzen wagen den Neustart

Doch vollkommen einmütig verläuft es nicht an diesem Freitagmorgen. Für 7 Uhr hatte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zu einer Sondersitzung der Fraktion eingeladen – und den Kanzler bereits am Dienstag dazu aufgerufen, bei dieser Sitzung Eckpunkte zu präsentieren. Es war also der letztmögliche Zeitpunkt, um die Abgeordneten mit einer groben Ahnung vom geplanten Haushalt in die nun startende Sommerpause zu schicken. Dass zuletzt alle drei wichtigen Flügel der SPD-Fraktion in seltener Übereinstimmung das Aussetzen der Schuldenbremse gefordert hatten, hatte in der Öffentlichkeit Druck erzeugt. An Lindner aber prallte das ab. Und mit der Einigung wuchs nun am frühen Freitagmorgen in der FDP die Genugtuung – und in der SPD-Fraktion der Frust.