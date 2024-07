Innere Sicherheit Euphorie im Innenministerium über den Haushalt für 2025

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) war mit ihrer Einschätzung sehr schnell. Der nächste Haushalt sei „ein echter Sicherheitshaushalt“, schrieb die SPD-Politikerin am Freitag um 9.42 Uhr auf dem Kurznachrichtendienst X, noch bevor die Regierungsspitzen ihre Einigung zum Haushalt für 2025 öffentlich vorgestellt hatten. „Wir stärken den Schutz der Menschen in Deutschland mit starken Investitionen in die innere Sicherheit“, so Faeser. Auch ihr Staatssekretär Hans-Georg Engelke ist beinahe euphorisch. Insgesamt sei das Ergebnis für das Bundesinnenministeriums (BMI), seine Behörden und Politikbereiche als Gesamtpaket angesichts der Rahmenbedingungen „herausragend“, schreibt Engelke in einem Brief an die Abteilungsleitungen im Haus und die Leitungen nachgeordneter Dienststellen, der unserer Redaktion vorliegt.