Nach Einigung der Ampel-Spitzen Abgeordnete pochen auf Nachbesserungen im Haushaltsentwurf

Auch in anderen Bereichen knirscht es. So hat die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt eine eingehende Prüfung der Beschlüsse der Koalitionsspitzen zum Bürgergeld angekündigt. „Nicht auf der Fachebene getroffene Kompromisse müssen jetzt in Ruhe sachlich eingeordnet werden – insbesondere in Bezug auf ihre tatsächlichen Arbeitsmarkteffekte“, sagte Schmidt am Sonntag.