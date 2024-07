Wie es im Milliardenpoker weitergeht Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt

Nach den Haushaltsverhandlungen ist also vor den Haushaltsverhandlungen. Denn es ist jedes Jahr so, dass der Bundestag den Regierungsentwurf noch einmal in die Mangel nimmt und Mittel teilweise anders verteilt. Schließlich ist es das ureigenste Recht des Parlaments, den Haushalt für die Regierung zu verabschieden. Auch sonst gilt ja der Grundsatz, den der frühere SPD-Fraktionschef (und einer der Amtsvorgänger von Boris Pistorius), Peter Struck, mal so formulierte: Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineingekommen ist.