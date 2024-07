Kanzler in der Regierungsbefragung Scholz zeigt starke Nerven – reichen wird das nicht

Eines kann man Olaf Scholz auch in diesen Tagen attestieren: Er hat eiserne Nerven. Der SPD-Kanzler steht am Mittwoch im Parlament den Abgeordneten Rede und Antwort. Es ist Regierungsbefragung, just an jenem Mittwoch, an dem das Kabinett eigentlich den Haushalt für das Jahr 2025 verabschieden wollte. Daraus wurde bekanntlich nichts, man ringt in der Ampel nach wie vor um Etatpläne, Einsparungen oder das Ausrufen der Notlage. Scholz ist also in der Defensive, die Opposition macht sich die Situation natürlich zunutze. Doch der Regierungschef bleibt gelassen, fast etwas zu locker, jedoch auffallend freundlich. Die ins Auge gefassten Maßnahmen für einen „Wachstumsturbo“ enthielten „sehr viele, sehr kluge Maßnahmen“. „Mir gefällt, was ich jetzt schon kenne“, fügt er hinzu.