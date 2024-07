Kabinettsbeschluss am Mittwoch Haushalt 2025: Parlamentarier sehen Nachbesserungsbedarf

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Deborah Düring, betonte, dass es angesichts der Vielzahl an Herausforderungen „einen umfassenden Sicherheitshaushalt“ bräuchte. „In diesen Zeiten bedarf es ein Mehr an Diplomatie und Humanitärer Hilfe, genauso wie mehr Investitionen in Konfliktprävention, wie die Finanzierung von internationalem Klimaschutz“, so die Grünen-Politikerin. Mit einem Haken gegen die Union ergänzte sie: „Diese wichtigen Investitionen in unsere Sicherheit hätten eine Änderung der Schuldenbremse erfordert, die mit der Union zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu machen ist.“