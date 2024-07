Hauhsaltsbeschluss 2025 im Kabinett Der kleinste gemeinsame Nenner

Auf den letzten Metern hat es dann doch noch geklappt mit dem Haushalt. Am Mittwoch verabschiedete das Ampel-Kabinett den Etat für 2025. Damit kommt er nun in das parlamentarische Verfahren, der Bundestag wird in der ersten Sitzungswoche nach der parlamentarischen Sommerpause im September darüber beraten.