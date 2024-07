Haushaltsentwurf 2025 Wie die Regierung einen Sparhaushalt umgeht und wo es doch eng wird

Das Bundeskabinett hat den Deckel drauf gemacht: Der Regierungsentwurf für den Haushalt 2025 wurde am Mittwoch in der Kabinettssitzung beschlossen. Gleiches gilt für den Nachtragshaushalt für dieses Jahr, die sogenannte Wachtumsinitiative und den Finanzplan bis 2028. In trockenen Tüchern ist all das noch keineswegs. Denn nun beginnt das parlamentarische Verfahren, in dem es schwierige Diskussionen geben dürfte. Was bislang vorgesehen ist – und wo es noch haken könnte: