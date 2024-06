Kommt die Haushaltseinigung Ende dieser Woche? „Die Zuversicht muss wachsen“ – Kanzler Scholz macht sich im Bundestag selbst Mut

Doch es bleibt spannend. In der kommenden Woche soll nach Aufforderung von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich der Bundeskanzler ein politisches Signal in die Fraktion geben, mit welchen Schwerpunkten beim Haushalt zu rechnen ist. SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast betont schon mal: „Wenn das Kabinett den Haushaltsentwurf beschließt, werden wir diesen in der Fraktion diskutieren – und zwar in einer Präsenzsitzung in Berlin, auch in der sitzungsfreien Zeit.“ Begeisterung dürfte das bei den Abgeordneten nicht auslösen.