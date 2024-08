Ampel-Koalition berät weiter Die Uhr tickt – noch keine Einigung im Haushaltsstreit

In den vergangenen Tagen war die Auseinandersetzung um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr neu entflammt, die Koalitionspartner überzogen sich teils mit heftigen Vorwürfen, nachdem bisherige Überlegungen, die Planungslücke von 17 Milliarden Euro etwa durch Darlehen an die Deutsche Bahn und die Autobahngesellschaft zu halbieren, von zwei Gutachten infrage gestellt wurden. Teilweise seien die Pläne verfassungsrechtlich, teilweise wirtschaftlich bedenklich, hieß es aus dem Finanzministerium. FDP-Chef Lindner hatte daraufhin erneut Kürzungen, auch im Sozialen, ins Gespräch gebracht. Kanzler Scholz widersprach heftig, will an den ursprünglichen Plänen festhalten. Unterm Strich gehe es in den Verhandlungen nun noch um fünf Milliarden Euro, heißt es.