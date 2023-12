Einigung zum Haushalt 2024 erreicht Der Tag nach der Entscheidung

Dass die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger nicht allein lassen werde, das hat auch der Kanzler wiederholt zugesichert, zuletzt bei seiner Regierungserklärung nach dem Karlsruher Urteil. „You’ll never walk alone“ – „Du wirst niemals alleine gehen“. Am Ende müssen die Bürger die Haushaltseinigung nun aber finanziell mittragen. Denn die Einigung sieht vor, dass ein eigentlich geplanter milliardenschwerer Zuschuss zu Entgelten für das Stromnetz entfallen soll. Das dürfte sich künftig spürbar auf die Strompreise auswirken. Auch soll der CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien stärker als geplant angehoben werden. Ob viele Menschen sich so eine Regierung vorstellen, die immer an ihrer Seite steht, ist fraglich. Die Diskussionen dürfen also auch nach der Einigung weiter anhalten.