Umwandlungsverbot von Mietwohnungen : Hauseigentümer machen Druck auf die Union

Ein Schild weist auf den Verkauf einer Wohnung hin. (Symbol) Foto: dpa-tmn/Daniel Karmann

Die Hauseigentümer haben ihren Druck auf die Unionsfraktion im Bundestag erhöht, das umstrittene kommunale Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen endgültig zu kippen.

Das Verbot ist im Entwurf des Baulandmobilisierungsgesetzes von Bauminister Horst Seehofer (CSU) enthalten, das am Donnerstag in erster Lesung im Bundestag debattiert wurde. Die SPD drängt den Koalitionspartner, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen durch die Kommunen in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten künftig verbieten zu lassen. Dadurch soll das Angebot an Mietwohnungen stabilisiert und Spekulanten bekämpft werden. Teile der Unionsfraktion sind jedoch strikt dagegen, weil ein Umwandlungsverbot dringend benötigte Investitionen verhindern würde. Zudem würden auch Mieter daran gehindert, ihre Wohnungen zu kaufen.

Bauminister Seehofer hatte sich den Forderungen der SPD trotz des Widerstands in der Fraktion gebeugt und das Umwandlungsverbot wieder in den Gesetzentwurf hineingeschrieben. Im Bundestag verteidigte Seehofer am Donnerstag seinen Entwurf. Die Baupolitiker der Fraktion foderten jedoch erneut, das Umwandlungsverbot zu streichen. „Es gibt offene Baustellen im Gesetzentwurf: Die Wohneigentumsbildung darf nicht durch eine neue Überregulierung behindert werden. Darüber hinaus sollen Investitionsvorhaben nicht durch neue unnötige Planungsinstrumente ausgebremst werden. Wir setzen auf partnerschaftliche Lösungen beim bezahlbaren Mietwohnungsneubau“, sagte der baupolitische Sprecher Kai Wegner (CDU). Eine Expertenanhörung am 22. Februar soll nun Fortschritte bringen. Wann der Gesetzentwurf in letzter Lesung gebilligt werden kann, blieb offen.