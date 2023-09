Zahl der Straftaten um 9,7 Prozent gestiegen Bundesbeauftragte besorgt über wachsende Hasskriminalität

Die Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung und Minderheitenrechte zeigen sich besorgt über eine steigende Zahl an Delikten von Hasskriminalität und Anfeindung einzelner Gruppen. „Im schlimmsten Fall münden diese in extremistische und terroristische Anschläge“, heißt es in einer am Montag in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.