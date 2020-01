Zugriff auf Passwörter bei schwersten Straftaten : Lambrecht will Gesetzentwurf gegen Hass im Netz überarbeiten

Berlin Im Kampf gegen Hass im Netz will Justizministerin Lambrecht per Gesetz neue Wege einschlagen. Dabei spielt auch der Zugriff auf Passwörter eine Rolle. Den schränkte sie nun ein.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will ihr Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz nach massiver Kritik überarbeiten. Klargestellt werden solle, dass Passwörter verschlüsselt gespeichert werden und eine Herausgabe an Behörden nur bei der Verfolgung von schwersten Straftaten in Frage komme, sagte sie am Dienstag im ZDF. Als Beispiele nannte Lambrecht die Verfolgung von Kindesmissbrauch, Mord und Terrorismus.