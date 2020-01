Mit Medienkompetenz gegen Hass-Communities : Studie warnt vor Radikalisierung Rechtsextremer im Internet

Berlin Das Internet ist laut einer Studie ein potentieller Ort für Radikalisierungen. Es würden sich rechtsextreme Parallelgesellschaften bilden, die gewaltfördernd seien. Um dies zu bekämpfen, müsse Medienkompetenz gefördert werden.

Die Radikalisierung im Internet und in den sozialen Medien ist einer neuen Studie zufolge der stärkste Antrieb für den internationalen Rechtsterrorismus. Die Ergebnisse eines zweijährigen Monitorings von mehr als 600 Online-Kanälen zeigten, dass sich in digitalen Hass-Communities im Internet rechtsextreme Parallelgesellschaften bilden, teilte die Amadeu-Antonio-Stiftung am Donnerstag in Berlin mit. Sie würden sich zunehmend abschotten und in einen „kollektiven Wahn“ hineinsteigern.