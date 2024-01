Unflätige Kritik an der Bundesregierung Zur Demokratie gehört auch der Respekt vor dem Amt

Um so wichtiger ist es, dass die gewählten Verfassungsorgane wie Bundesregierung oder Bundestag den Respekt der Wählerinnen und Wähler genießen. Das war zuletzt nicht mehr so. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wurde genötigt, in seinem Schiff zu bleiben. Bundeskanzler Olaf Scholz beim Handball ausgepfiffen. Außerdem wurde ihm verweigert, die Abschiedsrede beim Gedenken an Deutschlands berühmtesten Fußballspieler zu halten. In vielen eher ländlichen Gegenden baumeln Ampeln am Galgen. Es ist eine Verrohung eingetreten, der Respekt für gewählte Amtsinhaber schwindet, Institutionen werden lächerlich gemacht. Das zeigen gerade die jüngsten Übergriffe – die mal strafrechtlich relevant sein können wie bei Habeck und den Ampel-Männchen oder sich mehr im Atmosphärischen befinden wie bei Scholz.