Hartz-IV-Sanktionen : Arbeitsminister Heil pfeift seine Beamten zurück

Berlin Hubertus Heil hat klargestellt, dass Harzt-IV-Leistungen bei Regelverstößen innerhalb eines Monats nur noch um höchstens 30 Prozent gekürzt werden. In einem Entwurf einer Ministeriumsweisung klang das noch anders.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat seine Beamten zurückgepfiffen. Heil stellte am Mittwoch klar, dass die Hartz-IV-Leistungen bei Regelverstößen künftig innerhalb eines Monats nur noch um höchstens 30 Prozent gekürzt werden sollen. Bisher sind vorübergehende Kürzungen durch die Job-Center der Bundesagentur für Arbeit (BA) von bis zu 100 Prozent möglich. Das Bundesverfassungsgericht hatte unlängst Hartz-IV-Sanktionen von über 30 Prozent jedoch für verfassungswidrig erklärt.

Der Entwurf einer Ministeriumsweisung seiner Beamten zur Umsetzung des Urteils, aus dem die „ Süddeutsche Zeitung “ zitierte, konnte so interpretiert werden, dass trotz des Urteils weiterhin Kürzungen von mehr als 30 Prozent möglich sein sollten. Dem Papier zufolge hätten nämlich einzelne Kürzungen weiterhin addiert werden können. Wenn ein Hartz-IV-Empfänger etwa ein Jobangebot ausschlägt, kann ihm das Job-Center die Leistung für drei Monate um 30 Prozent kürzen. Erscheint er zusätzlich nicht zu einem vereinbarten Termin, sollte dem Papier zufolge eine zusätzliche Kürzung um weitere zehn Prozent möglich sein. Hintergrund: Die Kürzungen um zehn Prozent bei Terminversäumnissen waren gar nicht Gegenstand des Verfahrens vor dem Verfassungsgericht.

Minister Heil lehnt höhere als Kürzungen als 30 Prozent aber dennoch ab. „Der Arbeitsminister schließt aus, dass künftig innerhalb eines Monats mehr als 30 Prozent sanktioniert werden darf“, teilte eine Ministeriumssprecherin mit. Er wolle verhindern, dass „es in der öffentlichen Diskussion zu weiteren Missverständnissen kommt“, sagte sie. Die von Heil korrigierte Weisung soll am Freitag an die Job-Center ergehen.