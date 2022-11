Streit um Hartz-IV-Nachfolger : Union bleibt im Bürgergeld-Streit hart – Vermittlungsausschuss zeichnet sich ab

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Bundestag – das Parlament soll seinen Bürgergeld-Entwurf in dieser Woche beschließen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Die Union will im Streit um das Bürgergeld nicht einlenken: Sie fordert weitere „substanzielle“ Nachbesserungen am Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) – vor allem beim Schonvermögen und bei den Sanktionen gegen Bezieher, die sich nicht an Regeln halten. Ampel und Opposition steuern auf einen Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zu.