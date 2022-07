Hartz-IV-Nachfolger differenzieren : FDP pocht bei Bürgergeld auf Sanktionen

Jobcenter in Solingen - die FDP will das neue Bürgergeld an mehr Bedingungen knüpfen. Foto: Guido Radtke

Berlin Die Einführung des Bürgergelds ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Arbeitsminister Hubertus Heil hat seine Pläne dazu vorgelegt. Doch die FDP hat Vorbehalte gegen das neue Modell. Solidarität sei „keine Einbahnstraße“ sagte FDP-Politiker Jens Teutrine.

Der Bundesfinanzminister will die Pläne für ein neues Bürgergeld noch deutlich differenzieren. „Das Bürgergeld soll eine Aktivierung sein und kein bedingungsloses Grundeinkommen“, sagte Christian Lindner (FDP) der Funke Mediengruppe. Die FDP wünscht sich beispielsweise Sanktionen, wenn Betroffene etwa nicht zu Terminen erscheinen. Solidarität sei keine Einbahnstraße, sagte der für das Bürgergeld in der FDP-Bundestagsfraktion zuständige Abgeordnete Jens Teutrine der Deutschen Presse-Agentur. „Als Ultima Ratio sind Sanktionen daher angemessen und nötig“, fügte er hinzu.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte am Mittwoch seine Pläne für die Ausgestaltung des Bürgergelds, das im kommenden Jahr Hartz IV ablösen soll, vorgestellt. Die Auflagen sollen weniger streng ausfallen als bei Hartz IV. Das Gesetz soll nach dem Willen von Heil am 1. Januar in Kraft treten.

Menschen, die Bürgergeld beziehen, sollen demnach für ein halbes Jahr keine Leistungskürzungen befürchten müssen, auch wenn sie beispielsweise Termine im Jobcenter verstreichen lassen. „Vertrauen zwischen Leistungsbezieher und Jobcenter lässt sich nur aufbauen, wenn überhaupt ein Kontakt besteht“, kritisierte dazu Teutrine.

FDP-Chef Christian Lindner sagte, viele Menschen könnten nicht verstehen, „dass sie mit ihren Steuern nicht nur Bedürftige unterstützen sollen, sondern auch jene, die vorsätzlich Termine nicht wahrnehmen oder angebotene Bildung und Arbeit ablehnen.“ Solidarität müsse “immer auch die Gegenleistung einbeziehen, die Hilfe der Gesellschaft nur so weit wie nötig in Anspruch zu nehmen“, sagte der Finanzminister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Teutrine zufolge will die FDP bei den anstehenden Verhandlungen innerhalb der Ampel-Regierung über das Bürgergeld auch besonders auf Änderungen der Hinzuverdienstreglungen achten. Heils Vorschlägen zufolge sollen Schüler, Azubis und Studierende, die Bürgergeld beziehen, mehr hinzuverdienen dürfen. Teutrine forderte, auch für erwachsene Leistungsberechtigte die Regeln anzupassen. „Bis zum endgültigen Gesetzestext gibt es noch etliche weitere Schritte“, sagte er.

Zu Heils Wunsch, die Regelsätze um 40 bis 50 Euro zu erhöhen und neue Berechnungsmethoden einzuführen, sagte der FDP-Politiker, die Regelsätze würden ohnehin jährlich turnusgemäß an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst. Es brauche keine neue Berechnungssystematik. „Allein die Inflation wird so zu einer Erhöhung der Regelsätze führen.“ Momentan bekommen alleinstehende Erwachsene 449 Euro Hartz IV. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) warnte in der „Bild“-Zeitung davor, „Transferleistungen zu verfestigen“.

Auch die Union sieht Heils Pläne skeptisch. CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Donnerstag gesagt, er sei „sehr gespannt, ob es überhaupt noch irgendwelche Anreize gibt, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren“. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann kritisiert in der „Bild“-Zeitung: „Mit dieser Reform hängen wir die Agenda 2010 endgültig an den Nagel. Es kann doch nicht sein, dass knapp zwei Millionen Stellen in Deutschland unbesetzt sind und die Ampel das Arbeiten durch die Abschaffung des Prinzips „Fördern und Fordern“ noch unattraktiver macht.“

(juju/dpa/Reuters)