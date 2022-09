Nachfolge für Hartz IV : Kabinett beschließt neues Bürgergeld

Berlin Der Regelsatz des kommenden Bürgergelds soll bei 502 Euro liegen. Das hat das Bundeskabinett in Berlin beschlossen. In Kraft treten sollen die neuen Beiträge ab Januar 2023. Kritik kommt vor allem von Arbeitgebern und der Opposition.

Die Arbeitgeber und die oppositionelle Union hatten die Reform Kostenpflichtiger Inhalt scharf kritisiert. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sprach von einem falschen Signal an Bezieher kleiner Einkommen. Umstritten ist auch, dass die Sanktionen bei Verletzung der mit dem Bezug der Sozialleistungen verbundenen Auflagen abgemildert werden. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wies die Kritik im Deutschlandfunk zurück und verwies etwa auf den am 1. Oktober steigenden Mindestlohn. Zudem könnten auch Geringverdiener Wohngeld beziehen, sagte er. In dem Bürgergeld soll zudem eine weitere Qualifizierung belohnt werden. Im August 2022 erhielten rund 5,4 Millionen Menschen in Deutschland Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.