Hart aber fair: Ralf Stegner wünscht sich Jens Spahn als CDU-Chef

Düsseldorf Bei „Hart aber fair“ weint Merkel niemand eine Träne nach. Stattdessen diskutieren Plasbergs Gäste über mögliche Nachfolger. SPD-Vize Stegner hat einen Favoriten - er glaubt, auch seine Partei könnte profitieren.

Darum ging es „Heute hat die Nach-Merkel-Zeit begonnen“, sagt Moderator Frank Plasberg zu Beginn der Sendung. Wenige Stunden vorher hat Kanzlerin Angela Merkel das Ende ihrer politischen Karriere angekündigt : Im Dezember will sie als Vorsitzende der CDU aufhören, spätestens 2021 auch als Kanzlerin. „Was bedeutet das für die Regierung und für die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD?“, fragt Plasberg in die Runde ( hier können Sie Sendung noch einmal sehen )

In Plasbergs Runde bedauert niemand den angekündigten Rückzug von Angela Merkel. „Menschen, die zu oft ihre Nase in die Mattscheibe halten, verbrennen“, meint Sportmoderator Werner Hansch. JU-Chef Ziemiak jubelt: „Es ist ein guter Tag für die CDU.“ Nach 18 Jahren Merkel an der CDU-Spitze wollten die jüngeren Parteimitglieder nun über die Zeit nach ihr sprechen wollten. Aber wer wird ihr Nachfolger? Es droht eine Kampfkandidatur zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn, und Friedrich Merz tritt vielleicht auch an. Die CDU dürfte bis zur Entscheidung auf dem Parteitag im Dezember nicht zur Ruhe kommen.