Vorwürfe von Ex-“Hart aber fair“-Moderator Frank Plasberg Haben Sie Fehler gemacht, Herr Klamroth?

Louis Klamroth Wir wollen offener werden und verstärkt auch andere Konstellationen in unseren Gesprächen einsetzen. Wir werden nicht immer fünf Gäste haben, die ein Thema diskutieren. Stattdessen werden wir je nach Fall schauen, was am besten passt. Da kann durchaus auch ein Einzelgespräch dabei sein. Was uns wichtig ist: Bürger und ihre Alltagsanliegen spielen eine zentrale Rolle, aber wir entwickeln diese Rolle weiter. Wir wollen nicht mehr den einen Bürger in die Runde setzen, der stellvertretend für alle seine Perspektive schildert, sondern verschiedene Positionen aus der Gesellschaft abbilden. Der Grundsatz, dass Politik bei uns auf Wirklichkeit trifft, bleibt also erhalten und wird sogar noch ausgebaut.