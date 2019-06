„Hart aber fair“ : JU-Vorsitzender Kuban vergleicht Grüne mit AfD

Düsseldorf Moderator Frank Plasberg hat am Montag mit Gästen aus Politik und Medien über den bisher nie in dieser Form dagewesenen Erfolg der Grünen diskutiert. Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, fand dabei Gemeinsamkeiten zwischen AfD und Grünen.

In Umfragen sind die Grünen so stark wie nie. Werden sie vielleicht sogar bald das Kanzleramt besetzen? Der Vorwurf in der Runde: Das Programm der Grünen klinge gut, sei aber zu vage. Unklar sei vor allem, wie sie ihre Ideen finanzieren wollten.