Talk mit Louis Klamroth im Ersten Wo AfD-Politiker Holm bei „Hart aber fair“ ins Straucheln geriet

Sollte man Vertreter der AfD in Talkshows einladen? Darüber gehen die Meinungen auseinander, weil es in einer Demokratie einerseits darum geht, antidemokratische Positionen aufzudecken. Andererseits will man Demokratiefeinden keine Bühne bereiten. Louis Klamroth hat für sich eine Antwort gefunden. „Wenn es Sinn ergibt, einen AfD-Vertreter in der Sendung zu haben, werden wir ihn einladen“, sagte er vor wenigen Tagen im Gespräch mit unserer Redaktion. In der jüngsten Ausgabe von „Hart aber fair“ diskutierte Klamroth nun die Frage, was gegen die extrem Rechten hilft – und ließ im zweiten Teil der Sendung auch den AfD-Politiker und Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm zu Wort kommen. Mit ihm am Tresen saßen der Thüringer CDU-Vorsitzenden Mario Voigt und die grüne Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor.