Bundestagsabgeordneter wurde 75 Jahre : CSU-Politiker Hans-Peter Uhl ist tot

Hans-Peter Uhl (CSU) spricht im Bundestag in Berlin.

München Der ehemalige Bundestagsabgeordnete starb am Sonntag im Alter von 75 Jahren. Uhl saß jahrelang für die CSU im Bundestag und war innenpolitischer Sprecher der Union. Bekannt wurde er auch durch den Fall „Mehmet“.

Uhl saß für die Christsozialen von 1998 bis 2017 im Bundestag. Er war unter anderem innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Zuvor war Uhl unter anderem als Kreisverwaltungsreferent in der bayerischen Landeshauptstadt tätig. In dieser Funktion geriet er in den 90er-Jahren immer wieder medienwirksam mit seinem Dienstvorgesetzten, dem damaligen Oberbürgermeister Christian Ude (SPD), aneinander.