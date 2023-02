Zum Tode von Hans Modrow „Das Ziel heißt für mich weiterhin Sozialismus“

Verbittert sei er nicht, sagte Hans Modrow 2014 in einem Zeitungsinterview - doch zufrieden mit dem Zustand im wiedervereinigten Deutschland auch nicht. Er trete weiterhin für seine Vision von einer gerechteren Gesellschaft ein, gab der langjährige SED-Funktionär immer wieder zu Protokoll. Und sprach mit Blick auf Lohn- und Rentenunterschiede in Ost und West von einer „Zweiheit in Deutschland“. In die Geschichte geht Modrow als der letzte DDR-Ministerpräsident der einst allmächtigen Staatspartei SED ein. In der Nacht zum Samstag starb er im Alter von 95 Jahren.