Geplante neue Partei Maaßen zieht keine „Brandmauer“ zur AfD

Das sagte der Chef der konservativen Werteunion dem Sender Welt TV. Maaßen begründete die Pläne zur Umwandlung der Werteunion in eine eigene Partei mit dem Kurs der CDU-Führung unter Friedrich Merz. „Ich bin einer, der keine Brandmauer kennt“, sagte Maaßen in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Magazin „Cicero“. „Wenn man sich auf gemeinsame Grundpositionen verständigen kann, dann kann man auch mit der AfD oder anderen Leuten einen Deal machen.“