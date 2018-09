Hans-Georg Maaßen wird wohl nicht zum Staatssekretär befördert

Berlin Offenbar ist im Ringen um die Zukunft von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen eine zentrale Entscheidung gefallen: Der Beamte soll anders als zuletzt geplant nicht zum Staatssekretär befördert werden, sondern Sonderbeauftragter im Innenministerium werden.

Maaßen soll Sonderbeauftragter im Bundesinnenministerium werden. Eine Beförderung zum Innenstaatssekretär war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur damit am Sonntag vom Tisch. Voraussichtlich werde Maaßen zuständig für innere Sicherheit sowie die Verbindung zu internationalen Partnerdiensten, hieß es in Koalitionskreisen. Maaßen werde in der gleichen Gehaltsstufe wie bisher bleiben.