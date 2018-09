Hans-Georg Maaßen wird Sonderberater im Innenministerium

Berlin Im Ringen um die Zukunft von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen ist eine Entscheidung gefallen: Der Beamte soll anders als zuletzt geplant nicht zum Staatssekretär befördert werden, sondern Sonderberater im Innenministerium werden.

Das teilte Innenminister Horst Seehofer am Sonntagabend in Berlin mit. Eine Beförderung zum Innenstaatssekretär ist demnach vom Tisch. Im Rang eines Abteilungsleiters soll Maaßen für europäische und internationale Aufgaben zuständig sein. Maaßen bleibt in der gleichen Gehaltsstufe wie bisher, B9. Die Umsetzung der Vereinbarung soll zeitnah geschehen.