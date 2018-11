Hans-Georg Maaßen droht jetzt doch die Entlassung

Berlin Das Bundesinnenministerium hat angesichts einer Abschiedsrede von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen mit massiver Kritik an Teilen der Koalition „Konsequenzen“ angekündigt.

Ein Sprecher von Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Sonntagabend auf dpa-Anfrage, die Äußerungen von Maaßen seien dem Ministerium bekannt und würden derzeit geprüft. „Nach Abschluss der Prüfung wird Herr Minister Seehofer die notwendigen Konsequenzen ziehen.“

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird Maaßen nun doch entlassen - und nicht wie geplant als Sonderbeauftragter ins Innenministerium versetzt. Aus Sicherheitskreisen hieß es, Hintergrund sei, dass Maaßen in der Abschiedsrede, deren Manuskript im Bundesamt für Verfassungsschutz verteilt worden sei, massive Kritik an Teilen der Koalition geübt und seine umstrittenen Äußerungen zu „Hetzjagden“ bei einer Demonstration in Chemnitz wieder massiv verteidigt habe.