Kritik an Veröffentlichung von Abschiebeterminen: Bamf-Präsident Sommer greift Flüchtlingshelfer scharf an

Bamf-Präsident Sommer greift Flüchtlingshelfer scharf an

Kritik an Veröffentlichung von Abschiebeterminen

Berlin/München Der Graben zwischen dem Chef des Flüchtlingsministeriums und den Flüchtlingsräten wird immer größer. Mit deutlichen Worten hat bamf-Chef Sommer das Veröffentlichen von Abschiebeterminen kritisiert. Er hält das Vorgehen sogar für strafbar.

Der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, hat massive Kritik an Flüchtlingshelfern geäußert. „Es ist ganz offensichtlich, dass einige Organisationen das Interesse verfolgen, Abschiebungen generell zu bekämpfen - ich denke vor allem an selbst ernannte Flüchtlingsräte“, sagte Sommer der „Welt am Sonntag“. Wenn solche Organisationen geplante Abschiebungstermine öffentlich machten, versuchten sie, „den Staat bei Abschiebungen zu behindern“. Der bayerische Flüchtlingsrat wies die Kritik zurück und erklärte, Warnungen vor Abschiebeterminen seien dringend notwendig.